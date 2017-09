Fonction publique : Mariama Sarr promet d’améliorer les conditions de travail des agents de l’Etat La nouvelle ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mariama Sarr, promet de faire de son mieux pour améliorer les conditions du travail des agents de l’Etat.

« Je vais mettre l’accent sur le suivi et faire de sorte que les agents de l’Etat puissent travailler dans de bonnes conditions », a-t-elle lancé au cours d’une rencontre qu’elle a eue avec ses militants à Kaolack où elle est maire.



L’ancienne Directrice de Cabinet de Innocence Ntap Ndiaye sous le Magistère de Me Wade, au niveau du Département qu’elle occupe aujourd’hui, se réjouit d’ailleurs du programme du Renouveau du service public. « C’est un programme que j’ai trouvé et que j’apprécie beaucoup. Car, nous avons noté au niveau de la Fonction publique beaucoup de lenteurs concernant la gestion des carrières des agents de l’Etat. Et la rationalisation, la modernisation sont des programmes qui contribuent à améliorer les conditions de travail des agents et rend plus performant le service public », a souligné Mariama Sarr.





