Fonction publique : le régime indemnitaire est "totalement injuste", selon Macky Sall

(APS) - Le président de la République, Macky Sall, a qualifié lundi de "totalement injuste’’ le régime indemnitaire dans l’administration, souhaitant une réflexion sur une ‘’perspective globale‘’ pour dépasser cette situation.



‘’Le régime indemnitaire est totalement injuste, c’est sur la table. On ne peut pas le balayer d’un revers de la main. C’est très complexe, c’est une question de droit du travail, d’avantages acquis’’, a-t-il dit lors de la remise des cahiers de doléances des travailleurs par les secrétaires généraux des Centrales syndicales.

Ces derniers ont profité cette année du 1er-Mai pour dénoncer le régime indemnitaire dans la fonction publique.

Un avis que partage le président Sall selon qui il y a "disparité criarde’’ dans le traitement salarial, dans la fonction publique.

‘’Nous allons essayer avec les syndicats de fonctionnaires et non fonctionnaires de réfléchir vraiment sur une perspective globale qui permet de dépasser cette situation et d’apporter des reformes qui soient à même d’accompagner les travailleurs dans l’équité et la soutenabilité’’, a promis le chef de l’Etat.