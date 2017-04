Fonds de solidarité emploi-retraite: 500 millions disparus

Le gouvernement menait son opération de charme en présentant la semaine dernière son projet de réformes des retraités. En préparation de la deuxième conférence sociale sur la question, les 20 et 21 avril prochains, les autorités révélaient avoir l'assentiment de tous les acteurs sociaux.



Mais, c'était sans compter avec les revendications de la Cnts-Fc qui prévoit de poser sur la table à l'occasion de cet événement, la question du fonds de solidarité emploi retraite. Le syndicaliste estime que le gouvernement n'a pas intégré ce point dans son étude présentée en Conseil interministériel, il y a quelques jours.



Revenant sur la genèse de ce fonds, le Secrétaire général de la Cnts-Fc a expliqué que ce dispositif dédié aux retraités du Sénégal a été créé en 1998 par les travailleurs, avant que l'Etat ne verse 500 millions Fcfa en 2001. "Il y avait également d'autres contributions de partenaires étrangers", a poursuivi Cheikh Diop qui demande à ce que l'Etat rende compte de l'utilisation de ces capitaux. "On ne sait plus rien du tout de ce fonds qui était géré par la Cnts", a-t-il indiqué, en soutenant que la conférence sociale est une bonne occasion pour faire la lumière sur cet instrument dédié aux retraités.



Par ailleurs, la Cnts-Fc ne se limite pas simplement à la défense des retraités salariés. Elle compte plaider lors de la conférence sociale, pour l'intégration du minimum-vieillesse dans l'extension de la sécurité sociale. Ce, après que le gouvernement a choisi de prendre en compte le secteur informel dans son projet de réformes.



Pour Cheikh Diop, cette pension de solidarité qu'il propose, va prendre en compte les agriculteurs, les éleveurs, les pécheurs, les bûcherons en âge de retraite. A l'en croire, ces derniers pourront en bénéficier s'ils atteignent l'âge de retraite. Il estime que c'est bien possible dans la mesure où, dit-il, les orientations actuelles du gouvernement en matière de politique sociale amènent à penser qu'il faut aller effectivement dans ce sens.



Pour preuve, Cheikh Diop invoque les bourses de sécurité familiale. Ensuite, selon le Sg de la Cnts-Fc, le Sénégal sera un pays producteur de pétrole dans quelques années. De ce point de vue, il soutient qu'il faudra intégrer cette question en tenant compte des revenus pétroliers. C'est bien possible et ils suffit juste d'avoir la volonté. Toutefois hormis ces doléances précitées, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal-Forces du changement (CNTS-FC) dit adhérer aux trois axes de la deuxième conférence sociale qui a pour thématique: "La réforme des retraites: vers des régimes viables et inclusifs" Il s'agit de la réforme des institutions de retraite pour les adapter au contexte, de la revalorisation des pensions de retraite et la sécurité sociale.



L'As