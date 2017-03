Fonds des migrants : 971,4 milliards enregistrés en 2015

La tendance des transferts de fonds des migrants au Sénégal demeure haussière. En 2015, ces envois ont progressé de 9,2 % pour s’établir à 971,4 milliards de francs, soit 12,1 % du produit intérieur brut. C’est du moins ce qui ressort de la balance des paiements du Sénégal 2015 diffusée hier, par la Bceao.

Cette augmentation d’envois est notamment liée, d’après la Bceao, à la hausse des réceptions en provenance des Etats-Unis estimée à 25,2 %, des pays de l’Uemoa à 18,1 % et de l’Europe évaluée à 12,3 %.

En terme d’orientation géographique note le document, "la part du continent européen est restée prépondérante et stable à 59 % sur les trois dernières années, après 67 % en 2011".



Se félicitant de cette progression constante des transferts de fonds des migrants, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan assure que le principal bailleur du Sénégal reste la diaspora.



Pour Amadou Ba, qui présidait l’ouverture de la neuvième journée de diffusion de la balance des paiements, compte tenu de leur contribution, les travailleurs migrants doivent être écoutés et encadrés.



Cependant, l’essentiel de ces fonds envoyés par les migrants est investi dans des secteurs sociaux.

Face à cette situation, le directeur national de la Bceao, Ahmadou Al Aminou Lo, prône une meilleure orientation de ces ressources.



