Foot - ANG - MU - José Mourinho arrive en conférence de presse avec un t-shirt aux initiales de Claudio Ranieri

En soutien à son ami Claudio Ranieri, licencié par Leicester jeudi, l'entraîneur de Manchester United José Mourinho a brodé les initiales du technicien italien sur son t-shirt.José Mourinho ne comprend vraiment pas la décision des dirigeants de Leicester de licencier son entraîneur Claudio Ranieri.



Après avoir posté un message de soutien à son ami sur Instagram, le Special One a débarqué en conférence de presse vêtu d'un t-shirt spécial : les intiales «CR» (pour Claudio Ranieri) étaient brodées sur sa poitrine.«C'est mon petit hommage à quelqu'un qui a écrit la plus belle page de l'histoire de la Premier League.



Quelqu'un qui mériterait que le stade de Leicester soit rebaptisé "Claudio Ranieri" et qui, à la place, est viré. (...) C'est difficile à accepter, mais en même temps c'est bien pour nous tous de prendre conscience que le football est comme ça aujourd'hui», a estimé le coach portugais, qui a fait le parallèle avec son limogeage de Chelsea un an auparavant.



«L'an dernier, j'ai pensé quand j'ai été viré que c'était une chose terriblement négative, maintenant je réalise que ce n'était rien du tout comparé à ce qui est arrivé à Claudio.»



