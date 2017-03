Foot : Amical Sénégal-Cote D’Ivoire – La FIFA ouvre une enquête sur les accidents de Charléty

La FIFA envisage d’ouvrir une procédure de disciplinaire après l’arrêt définitif à la 88ème minute du match amical entre le Sénégal et la Cote d’Ivoire lundi à Paris, après l’envahissement de la pelouse par des supporters (1-1).





Quelques supporters s’étaient aventurés sur la pelouse du stade de Charléty avant le début de la seconde période et des fans ivoiriens les avaient imités justes juste après l’égalisation de Gohi Bi.





L’avertissement de M. Chapron n’a pas suffi et le Français a décidé d’arrêter définitivement la rencontre à la 88ème minute.





Triste et honteux ! C’est seulement en Afrique que l’on voit ces genres d’image.



Thierno Malick Ndiaye