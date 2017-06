Foot CIV - L'international ivoirien Cheick Tioté est décédé

Cheick Tioté, international ivoirien de 30 ans, est décédé lundi d'une crise cardiaque. Vainqueur de la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2015, Cheik Tioté est décédé lundi des suites d'une crise cardiaque, survenue à l'entraînement. Le milieu, âgé de 30 ans, évoluait en D2 chinoise depuis février, au Beijing Enterprises Group FC.



Son agent, Emanuele Palladino, a confirmé son décès : «C'est avec une profonde tristesse que je vous confirme que mon client, Cheick Tioté, est décédé aujourd'hui, après s'être effondré à l'entraînement. Nous ne pouvons pas en dire davantage et demandons que la vie privée de sa famille soit respectée en ce moment difficile».



Pendant sa carrière, Tioté a évolué à Anderlecht (2005-2008), Twente (2008-2010) et Newcastle (2010-2017).