Foot - Disparition - Décès de Youcef Touati

Youcef Touati (27 ans), ancien milieu offensif du Red Star, est décédé ce lundi des suites d’un accident de la route sur l’A 1. Un accident dans lequel la chanteuse Jenifer a été légèrement blessée. Originaire de Saint-Ouen et passé par Amiens, Tours, Istres, Dijon ou plus récemment Chambly, ce père de deux enfants avait connu un passage fructueux au Red Star où il avait notamment ébloui le Stade de France lors d’un 32e de finale de Coupe de France face à l’OM en 2012.



Un soir où après un slalom de cinquante mètres, il avait vu sa tentative détournée par Steve Mandanda. Après une saison aboutie à Chambly, avec notamment l’élimination de Reims en Coupe de France l’an dernier, Touati, dribbleur de talent, avait rejoint Bejaia (Algérie) l’été dernier. L’Équipe présente ses plus sincères condoléances à ses proches et sa famille