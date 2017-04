Foot - ESP - Le Barça perd gros à Malaga et se retrouve à trois points du Real Madrid

Le FC Barcelone s'est incliné à Malaga (2-0) et se retrouve à trois points du Real Madrid. Neymar a été expulsé.Le défi le plus difficile du jour était pour le Real Madrid qui affrontait l’Atlético (1-1) mais c’est bien le Barça qui va essayer d’oublier son match contre Malaga.



On résume : une défaite (2-0) qui laisse les Catalans à trois points du Real avec un match de plus joué, une défense qui a beaucoup souffert face aux contres des joueurs de Michel, et beaucoup de frustration. Neymar n’a même pas fini le match puisqu’il a été expulsé pour deux cartons jaunes (65e). Il s’agit de sa première expulsion avec le maillot du Barça.



source: Yahoo