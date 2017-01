Football: Adebayor a enfin trouvé un club, il a signé ce mardi...

Sans club depuis sa pige de 6 mois à Crystal Palace, l’attaquant africain avait failli signer à l’Olympique Lyonnais en septembre, mais hélas.



Désormais, le capitaine des Eperviers du Togo peut pousser un ouf de soulagement. Emmanuel Adebayor a trouvé un point de chute. Le Togolais de 32 ans a signé un contrat de 18 mois, ce mardi, avec le club turc de Basaksehir. Le joueur touchera un salaire annuel de 3,5 millions d’euros net.



Le joueur togolais portera désormais le maillot du club Basaksehir. La visite médicale a été passée avec succès pour le joueur, révèle -t-on.



Le club Basaksehir, après 19 journées, occupe la deuxième place avec 42 points, à deux longueurs du leader, Besiktas Istanbul.



Emmanuel Adebayor est né le 26 février 1984 à Lomé au Togo. Il a fait ses débuts en junior au Togo au sein du club de son quartier, le Sporting Club de Lomé à Nyékonakpoé. Il a été fromé au FC Metz et lancé en première division à l’âge de dix-sept ans par Gilbert Gress. Il se fait connaitre en L2 pendant la saison 2002-2003 permettant à son club de remonter au plus haut niveau de l’élite française.



Il passe deux saisons et demi à Monaco où il a eu du mal à trouver ses marques. En Janvier 2006, il rejoint Arsenal d’Arsène Wenger. Le 18 juillet 2009, il signe un contrat de cinq ans avec Manchester City. Le 25 janvier 2011, il rejoint le Real Madrid en Espagne mais le club ne lève pas l’option d’achat et Emmanuel Adebayor est de retour à Manchester. Le 25 août 2011, il est prêté à Tottebham, avant de rejoindre plus tard Crystal Palace toujours en Angleterre.