Football : Battue par la Douane (3-1), Gorée guettée par le syndrome de L’As Pikine En match retard de la 16e journée, les "gabelous" ont enfoncé davantage les insulaires dans la zone rouge. Une énième défaite qui complique encore les affaires déjà mal en point d’une équipe qui ne sait plus gagner dans le jeu. Et c’est naturellement que Gorée reste dernière du championnat.

Les insulaires ont essuyé leur sixième défaite de la saison, hier face à l’As Douanes lors du match en retard de la 16e journée. Le champion en titre peine à gagner, sa dernière victoire remonte à la première journée. Et depuis, ce sont des matches nuls et des défaites qui meublent son quotidien. Et cette situation n’est pas sans nous rappeler le syndrome qui avait guetté et envoyé Pikine, champion l’année d’avant, au purgatoire.



Les goréens sont dans une mauvaise passe, et c’est le moins que l’on puisse dire. Hier, ils ont bu le calice jusqu’à la lie. Battus par les "gabelous" (3-1), ils n’ont jamais montré une quelconque révolte dans l’attitude, histoire de se prouver que cette situation pouvait être transitoire. Quand s’y ajoute le fait d’aligner le même onze qui a disputé le tournoi de l’Ufoa, il ne fallait pas s’attendre à grand-chose.



Surpris par Moustapha Nam (3e), ils encaissent un second but par l’entremise d’Adama Tamba (22e). Ce dernier fructifie un centre de Daouda Ndiaye Guèye pour renvoyer les insulaires à leurs études et double la mise. Face à une équipe goréenne, la tête dans l’eau, aucune digue ne pourra retenir les déferlantes des "gabelous". Ass Ndoye (57e) se charge d’enfoncer le clou en transformant un penalty, suite à une faute sur Moustapha Name. Le but de Moussa Ndiaye dans les dernières minutes de la partie n’est qu’illusion. Il cache très peu mal-être dans cette équipe qui commence à se démobiliser. Quant à la Douane, cette victoire lui permet d’effectuer un bond en avant dans le classement.



Les "gabelous" passent de la onzième place pour atterrir à la huitième.



