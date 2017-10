Football/ CHAN 2018 : l’Egypte claque la porte! Repêchée parmi les 16 qualifiés récemment par la Confédération Africaine de Football (CAF), en raison de l’attribution de la compétion au Maroc, l’Egypte se retire de la course.

L’information a été révélée par plusieurs médias locaux ,hier, qui confirment le retrait de l’Egypte du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2018.

« Nous avons écrit à la CAF pour lui signifier que nous ne serons pas en mesure de participer au CHAN 2018 », indique Tharwat Sweilam, directeur exécutif de l’EFA (Fédération égyptienne de football) dans des propos rapportés par le très bien informé site KingFut.

« La raison de ce retrait est que nous ne pouvons pas arrêter le championnat alors que le tournoi se dispute dans une période hors dates FIFA », a-t-il poursuivi.

L’équipe a été cooptée en raison de l’octroi de l’organisation de la compétition au Maroc.

Les "Pharaons" étaient initialement éliminés par les "Lions" de l’Atlas dans la zone Nord. L’Egypte soutient notamment que dans une année de Coupe du monde, ses joueurs auraient un calendrier surchargé avec le CHAN.

Le Comité d’Urgence de la CAF avait désigné, la semaine dernière, l’Egypte comme 16è pays qualifié après l’attribution de l’organisation de la compétition au Maroc.

L’instance continentale n’a pas encore confirmé le retrait de l’Egypte mais pendant ce temps, des informations indiquent que l’Algérie serait cooptée.

Une déconvenue qui pourrait profiter à l’Algérie, qui avait été éliminée dès le premier tour.

Pour rappel, le CHAN 2018 n’accepte que des joueurs faisant partie des championnats locaux et débute le 12 janvier prochain.

A défaut de pouvoir gagner la Coupe du Monde, l’Algérie pourra toujours se consoler avec le CHAN.

Le CHAN a été inauguré par la CAF le 11 septembre 2007 et seuls les joueurs actifs dans les championnats nationaux sont autorisés à y participer.

Emeraude ASSAH



