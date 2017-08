Football/Can 2021 : la Côte d’Ivoire est « prête »

« La Côte d’Ivoire a la capacité d’accueillir 24 équipes », annonce Alassane Ouattara

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé, lundi 31 juillet 2017, lors de sa visite officielle en Sierra Leone, que la Côte d’ivoire n’aura pas besoin d’une co-organisation pour la CAN 2021 avec un autre pays, rapporte une dépêche de ‘’BBC’’.

Pays-hôte de la CAN 2021, la Côte d’Ivoire devra accueillir non pas 16, mais 24 qualifiés à la suite des réformes opérées par le comité exécutif de la CAF, le mois dernier.

Malgré ce changement de taille dans le cahier des charges, le pays des champions d’Afrique 2015 se dit prêt à accueillir la compétition.

En effet, selon lui, son pays est ‘’capable d’accueillir 24 équipes plutôt que 16 nations initialement prévues’’.

D’après le président ivoirien, ‘’la Côte d’Ivoire est d’accord avec la nouvelle décision de la CAF d’augmenter le nombre d’équipes à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations et que son pays a les infrastructures et aura aussi d’autres réalisations d’ici 2021 pour accueillir cette compétition malgré le nombre élevé de nations’’.

De plus, la Côte d’Ivoire a récemment relevé le défi de l’organisation des jeux de la Francophonie avec près de 4.000 athlètes et 54 pays.

« Il y a quelques jours, nous avons accueilli les Jeux de la Francophonie avec 4 000 athlètes venus de 54 pays. Donc, la Côte d’Ivoire a les infrastructures et dans tous les cas, nous allons continuer jusqu’en 2021 à construire les infrastructures nécessaires, pour accueillir la phase finale », a affirmé le Président Alassane Ouattara.

