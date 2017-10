Football: « Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi » selon ce joueur du FC Barcelone. Qui de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est le meilleur footballeur de la planète? La question taraude les esprits depuis de longues années. Mais pour ce joueur du FC Barcelone, Cristiano Ronaldo est meilleur que Lionel Messi.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2017

André Gomes, le joueur du FC Barcelone s’est invité dans la polémique sur la désignation de celui qui est le meilleur footballeur de la planète entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Au sujet du Ballon d’or, la plus haute distinction personnelle pour un footballeur, Lionel Messi en compte cinq contre quatre pour Cristiano Ronaldo. Mais pour André Gomes, le portugais est le meilleur joueur du monde. André Gomes (24 ans, 26 sélections), a fait cette déclaration alors qu’il se trouvait en regroupement avec la sélection portugaise, en vue du match de qualification pour la coupe du monde 2018 contre la Suisse, mardi, au stade de La luz, à Lisbonne.



Le quotidien Don Balon rapporte que le jeune André a répondu à cette question posée par un supporteur Portugais en ces termes: «Cristiano est nettement supérieur à Leo. Il est actuellement le meilleur joueur du monde et il le restera lors des prochaines années. »

Le seul à jouer avec Cristiano et Messi André Gomes, qui est le seul joueur à partager le vestiaire avec les deux « monstres » du football (Cristiano en sélection, Messi en club), semble avoir fait son choix à un moment où son avenir au FC Barcelone est de plus en plus incertain.

En effet, le jeune portugais risque sa place après une première saison en demi-teinte, et une place de titulaire moins probable depuis l’arrivée d’Ernesto Valverde.



Mais la réaction du champion d’Europe 2016 ressemble plus à une réponse à l’attitude peu amicale de Lionel Messi. Don Balon explique que la star argentine, peu flattée par le Portugais, aurait demandé à ses dirigeants de se séparer de ce dernier.



