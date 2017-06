Football : Didier Drogba en Arizona La star du foot ivoirien Didier Drogba, à Montréal, le 2 décembre 2016.



Accueilli en pop star à son arrivée à Phoenix, le 22 avril, Didier Drogba (39 ans) fera ses débuts avec son nouveau club le 10 juin, à domicile, face à Vancouver Whitecaps, à l’occasion de la dixième journée de la United Soccer League (Ligue 2 nord-américaine). Didier Drogba aura passé plus de six semaines à se préparer, après les mois d’inactivité qui ont suivi son départ de l’Impact Montréal, fin 2016. L’ex-capitaine des Éléphants aurait pu débuter sous ses nouvelles couleurs le 6 juin à Oklahoma City face à l’équipe d’Energy FC, mais, opération de com oblige, un match à domicile a été jugé plus opportun pour immortaliser l’événement.

L’ex-buteur de Marseille et de Chelsea n’est pas venu en Arizona uniquement pour y terminer sa carrière. Actionnaire du Phoenix Rising FC, il pourrait même en devenir le directeur sportif.

Le club est désormais entraîné par le Français Patrice Carteron, l’un de ses proches, qui devrait diriger son équipe pour la première fois, lui aussi le 10 juin, le temps d’obtenir son permis de travail américain.



www.jeuneafrique.com



