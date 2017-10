Football/Egypte: Après la qualification pour le Mondial, Le président égyptien offre une forte récompense aux joueurs Le président égyptien, Abdul Fattah Al-Sisi a accordé, ce lundi 9 octobre 2017, un bonus de 85 000 dollars (environ 47,5 millions de FCFA) à tous les joueurs.

C’est avec un score (2-1) que les Pharaons ont obtenu une place de qualification pour les phases finales du Mondial 2018 en Russie, face au Congo Brazzaville.

Pour le chef de l’Etat égyptien, c’est une fierté pour son pays de jouer une coupe du monde après 28 ans d’absence.



« Je suis fier de tous les joueurs, mais surtout de Mohamed Salah, qui a eu le courage de prendre ses responsabilités, en tirant ce pénalty. Je remercie l’entraîneur Cuper qui a fait de nos rêves depuis 1990, une réalité aujourd’hui », a-t-il déclaré.

D’après Mohamed Salah, désigné homme du match, l’Egypte est déterminée à aller jusqu’au bout. « Nous sommes déterminés à rendre le pays et le continent fiers en Russie. Je suis très heureux de mener l’Egypte à une Coupe du Monde après 28 ans et de faire en sorte que 100 millions de personnes soient fières de nous », a indiqué le joueur avec émotion.

L’événement a été célébré dans tout le pays et notamment sur la mythique place Tahrir, au Caire, où des milliers de personnes se sont rassemblées après le match pour fêter la qualification des Pharaons.

Outre l’Egypte, 14 pays ont déjà obtenu leur ticket pour le Mondial 2018. La Russie, qualifiée d’office, l’Allemagne, Angleterre, l’Arabie saoudite, la Belgique, le Brésil, la Corée du Sud, le Costa Rica, l’Espagne, l’Iran, le Japon, le Mexique, le Nigéria et la Pologne.

Notons que l’Egypte est le 2e pays africain après le Nigéria à décrocher sa place pour la Coupe du monde 2018.

Emeraude ASSAH



