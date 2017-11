Football: L’ancien international ghanéen Yakubu Abubakari meurt à 36 ans

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2017 à 08:22 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-milieu de terrain du Ghana et de l’Ajax Amsterdam, Yakubu Abubakari, est décédé dans son pays natal, le Ghana, des suites de maladie.

Yakubu, qui est décédé mardi après-midi à l’âge de 36 ans, était sous assistance respiratoire à l’hôpital gouvernemental de Tema avant de rendre l’âme.

« Nous sommes tristes d’apprendre le décès de l’ancien médian du Ghana, de l’Ajax et de Vitesse Abubakari Yakubu. Nos pensées vont à sa famille. Puisse son âme reposer en paix« , a écrit la fédération ghanéenne de football.

Yakubu, faisait partie de l’effectif des Black Stars qui a qualifié le Ghana pour sa première Coupe du monde en 2006.

Né à Tema, Yakubu a rejoint l’AFC Ajax à seulement 17 ans. Il est resté aux Pays-Bas pendant une décennie. Il a fait ses débuts en Eredivisie le 19 avril 2000, avec 50 minutes de jeu, contre le FC Den Bosch. Il termine sa première saison avec seulement cinq apparitions.

Il a joué 65 rencontres pour les Ajacides et remporté deux titres, en 2002 et 2004. Il a ensuite rejoint Vitesse, où il est resté cinq ans. Yakubu a mis un terme à sa carrière en 2009, après un test manqué à Munich 1860.

Abubakari a joué pour le Ghana à tous les niveaux, il a représenté son pays au niveau des moins de 17 ans, des moins de 20 ans et des moins de 23 ans.

International à 13 reprises, il avait participé à la campagne qualificative au Mondial 2006 mais n’avait pas été sélectionné pour la première Coupe du monde de l’histoire du Ghana.

Que son âme repose en paix!



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook