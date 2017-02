Football: La Secrétaire Générale de la FIFA sera au Sénégal ce dimanche

Ce séjour (trois jours) sera l’occasion pour elle de rencontrer le ministre des Sports, Mr Matar Bâ. Mme Fatma SAMOURA rendra visite aussi au Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Maître Augustin Senghor dans l’optique de converser sur le football africain en général et celui sénégalais en particulier.



Le patron du football mondial, Gianni Infantino, était lui en Afrique du Sud pour rencontrer les différents présidents de fédérations africaines de football. Cette rencontre avait pour but de trouver une solution quant à la hausse des équipes africaines participantes au Mondial.



Ainsi il a été soulevé le désir de voir 10 formations africaines en lieu et place des 5. Cette mesure pourra être adoptée en marge de l’accession au Mondial à 48 équipes. Un regain de motivation pour «tous les petits pays de football».



dakarflash