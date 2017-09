Football : La fédération sud-africaine se plie à la décision de la FIFA de rejouer contre le Sénégal

Elle a, finalement décidé de se plier à la décision. Il y a quelques jours, la FIFA avait annoncé que le match éliminatoire du Mondial, Afrique sud – Sénégal comptant pour le Mondial 2018, joué il y a un an, allait être rejoué parce que l’arbitre était accusé de manipulation du résultat de la rencontre. « Nous ne pouvons pas bénéficier d'activités corrompues pour des raisons éthiques et morales, peut-on lire dans le communiqué.



Par conséquent, nous respecterons la directive de la Fifa visant à rejouer le match contre le Sénégal à une date à déterminer », a justifié la fédération du football sud-africain dans un communiqué.



Fin de suspense. La Fédération sud-africaine de football (Safa) avait laissé entendre qu'elle n'excluait pas d'intenter un recours à propos de la décision de la Fifa d'organiser une nouvelle confrontation entre l'Afrique du sud et le Sénégal.





La rédaction de Leral.net

​