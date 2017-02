Football Leaks - David Beckham aurait tenté d’escroquer l’Unicef

David Beckham star du football généreuse ? Pas vraiment selon le site Mediapart qui a publié de nouveaux éléments dans l’affaire des Football Leaks. Ambassadeur de l’Unicef depuis 2005, David Beckham a même un fonds à son nom “7”. Mais l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid aurait refusé d’y verser un seul euro selon Mediapart qui publie les révélations des Football Leaks. “Je n’ai pas envie de verser mon argent personnel pour cette cause“, écrit-il un jour à un ami.



Ce dernier lui suggère alors de participer à un dîner de bienfaisance au Congo ou à une remise de prix à Shanghaï, le tout rémunéré à hauteur d’un million d’euros. Et ainsi verser cet argent sur le fond. “Verser ce million sur le fond, c’est comme mettre mon propre argent. S’il n’y avait pas ce fond, l’argent serait pour moi. Ce putain d’argent est à moi”, répond Beckham.



Une facture à 8.000 euros



Déjà avare, le Spice Boy aurait également tenté d’escroquer l’Unicef. Envoyé au Cambodge par ses sponsors pour une mission humanitaire, l’Anglais décide finalement de ne pas s’y rendre au dernier moment. La star de 41 ans profitait d’un jet affrété par ses sponsors et n’a pas payer son billet d’avion. Pourtant, il demande à l’Unicef de lui rembourser la somme de 8.000 euros. Une requête refusée par l’organisation : “Il a voyagé en jet privé et le Fond n’a pas à payer pour un billet qu’il n’a pas pris”.



Ce n’est pas tout. Mediapart nous apprend aussi que le fisc britannique refuse absolument toutes les demandes d’anoblissement de David Beckham. La raison ? David et Victoria Beckham auraient recours à l’optimisation fiscale. “Le couple a économisé une somme inconnue en impôt sur le revenu grâce à un montage lié à des investissements dans des films grand public comme Avatar et Die Hard 4”, détaille Mediapart. Depuis juillet 2014, il passe par la société Ingenious Media, qui investit dans des films, pour alléger ses impôts. Ce litige financier le prive ainsi du possible titre de “Sir”.



source:Football Leaks