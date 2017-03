Football-Les juniors sénégalais en finale de la CAN U20 L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans s’est qualifiée pour la finale de l’édition 2017 de la CAN de la catégorie, en battant (1-0) la Guinée, jeudi, à Ndola, en Zambie.

Le but sénégalais à la 13e minute de la rencontre par Aliou Badji.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2017 à 19:53



