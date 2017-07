Football-Mondial 2022: Six pays arabes demandent à la FIFA de retirer l’organisation au Qatar. La raison! Les six pays arabes qui ont coupé les liens avec le Qatar, le mois dernier, auraient demandé à la FIFA de retirer au Qatar l’organisation du Mondial 2022, car ils considèrent l’État du Golfe comme une « base du terrorisme », rapporte l’Agence de presse Reuters.

‘The Local’, un site web suisse rapporte que l’Arabie saoudite, le Yémen, la Mauritanie, les Émirats Arabes unis, le Bahreïn et l’Égypte avaient écrit collectivement à la FIFA, pour demander de retirer le Qatar comme pays hôte, en vertu de l’article 85 du Code de la FIFA, qui permet une telle action en cas d’urgence.





Mais les autorités de la FIFA nient avoir reçu un tel document.





« Le président de la FIFA n’a jamais reçu une telle lettre et n’a fait aucun commentaire à ce sujet », a déclaré un porte-parole de la FIFA.



« Comme nous l’avons déjà dit, la FIFA communique régulièrement avec le Comité d’organisation local du Qatar et le Comité suprême chargé des questions d’ordre juridique de la Coupe du monde », a-t-il ajouté.



Une source familière proche du gouvernement qatari, a déclaré que le Qatar est conscient que les Saoudiens et d’autres pays sont engagés dans un tel mouvement, mais révèle que le Qatar n’a pas encore reçu une lettre d’annulation de l’organisation du mondial.



L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte ont coupé les liens diplomatiques et de transport avec le Qatar en juin, l’accusant de soutenir le terrorisme et l’Iran. Mais Doha réfute toutes ces accusations.



Le Qatar, avait été choisi pour organiser la Coupe du Monde 2022, qui se tiendra en novembre et décembre en raison du climat.





