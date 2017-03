Football:TROIS FINALES POUR LES JUNIORS SÉNÉGALAIS EN MOINS D’UN AN

(APS) – L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans (U20), vainqueur de la Guinée en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, va jouer dimanche sa troisième finale en moins d’un an, après avoir remporté les tournois de Doha (Qatar) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) au Togo. Invité par le Qatar en septembre dernier, les juniors sénégalais, qui venaient de se qualifier à la phase finale de la CAN, après avoir éliminé le Ghana, lors du dernier tour (3-1 à Dakar, 0-1 à Cape Coast), ont remporté le tournoi devant les équipes du pays hôte, de la Corée du Sud et de l’Uruguay. Vainqueur de l’Uruguay dans la phase de championnat, 2-1, ils ont dominé la même équipe en finale, 4-1, le 24 septembre dernier. Au tournoi de l’UEMOA organisé du 26 novembre au 3 décembre, à Lomé, la capitale du Togo, le Sénégal a gagné deux matchs et a livré un match nul en poule, avant de battre le Mali (1-0) en finale, avec un but d’Aliou Badji. La Fédération sénégalaise de football avait choisi de déplacer à Lomé l’équipe junior, à la place de l’équipe locale, pour lui permettre d’avoir des matchs dans les jambes. Ce choix permettait aussi à l’entraîneur Joseph Koto d’assurer la cohésion de son groupe, selon la direction technique nationale du football. Dimanche, les coéquipiers d’Aliou Badji, l’auteur du but de la demi-finale de ce jeudi, contre la Guinée, joueront la finale contre la sélection du pays organisateur de la CAN des U20, la Zambie. Ils tenteront de "remporter le trophée" que l’équipe de 2015 avait raté de justesse en finale, contre le Nigeria, lors de la première édition de cette CAN, au stade Léopold-Sédar-Senghor, à Dakar.

