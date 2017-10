Football : Wilfried Zaha offre la victoire à son équipe face à Chelsea Wilfried Zaha et Crystal Palace ont battu ce samedi 14 octobre 2017, les blues de Chelsea à Stamford Bridge (1-2).

Après avoir perdu les 7 premières journées de la Premier League, la lanterne rouge du championnat anglais a remporté sa première victoire face au tenant du titre, Chelsea.

Malgré la domination, les hommes de Conté se sont faits surprendre à la 11e minute par un tir de Cabaye déviée par Azpilicueta, et à la 45e minute par Wilfried Zaha.

Les Blues avaient égalisé grâce à Bakayoko à la 18e minute. Absent des terrains depuis sa grave blessure au genou droit lors de la première journée face au promu Huddersfield (défaite 3-0), Wilfried Zaha a pour son retour mené les siens à la victoire? en inscrivant d’un plat du pied le second but de son équipe en fin de première mi-temps, synonyme des 3 points.

L’ivoiro-français Tiemoué Bakayoko avait inscrit le but égalisateur de Chelsea moins de 10 minutes après le but contre son camp du défenseur de Chelsea, Azpilicueta(11’).

Statistique incroyable à 675 minutes de jeu, soit 7 matches et 45 minutes. Pour son premier match depuis sa blessure, le "pachyderme" a tenu toute la durée de la rencontre, ce qui est de bonne augure pour la sélection nationale de la Côte d’Ivoire, qui recevra le 11 novembre prochain le Maroc pour le dernier match de la qualification au mondial 2018.

Une victoire des "Eléphants" est obligatoire pour espérer décrocher leur billet pour la Russie et un Zaha en pleine forme ne fera que du bien à cette sélection, qui broie du noir ces derniers temps.

