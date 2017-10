Football: ce tir au but qui fait le buzz sur la toile (Vidéo)

Le match de demi-finale de coupe de Thaïlande entre le Bangkok FC et Satri Angthong s’est achevé sur un fait très étrange. Au terme des 90 minutes, les deux équipes étaient à deux buts partout. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour les départager. Et même à ce jeu, la désignation du finaliste n’a pas été du tout aisée. Le score de ces tirs au but était de 19-19, lorsque le tireur de Bangkok FC voit sa frappe repousser par la barre transversale. Le portier de Satri se dirige vers ses coéquipiers pour savourer la qualification de leur équipe…



Mais le ballon, rebondit près du tireur, et reprend le chemin des buts pour finalement franchir la ligne. Un penalty plus qu’étrange dont la vidéo est devenue très virale sur toute la planète. Finalement, c’est Bangkok FC qui jouera la finale, au bout d’un suspense renversant.



Ce n’est pas la première fois qu’un tel scénario se produit lors de séances de tirs au but, mais celui-ci semble de loin le plus surprenant.



regardez la vidéo ci-dessous…Vous n’en reviendrez pas !