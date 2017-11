Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Football: découvrez la première femme arbitre d’un grand championnat européen (photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 18:30 | | 0 commentaire(s)| L’Allemande Bibiana Steinhaus a inscrit son nom dans les livres d’histoire du football en devenant la première femme arbitre en Bundesliga. Elle a été sélectionnée cette saison parmi les 24 arbitres du Championnat d’Allemagne.





Elle a donné le coup d’envoi de son premier match chez les Pros, pendant la rencontre qui opposait Hertha Berlin et Werder Bremen comptant pour la 2ème journée de la Bundesliga. Arbitre depuis 2007, elle a officié la finale du tournoi olympique féminin de 2012 à Londres et la Ligue des champions féminine cette année.

La policière de 38 ans avait déjà accumulé une grande expérience, arbitrant environ 80 matches de deuxième division. Elle avait été sélectionnée à plusieurs reprises comme commissaire (quatrième arbitre) en ligue allemande mais jamais en tant qu’arbitre principal.

Après un arbitrage sans faute à l’Olympiastadion, la star de Bayern, Franck Ribery et d’autres joueurs ont tenu à la féliciter.

«Félicitations pour le premier match de la Bundesliga, #Good_job», a déclaré le footballeur français.









AfrikMag





