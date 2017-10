Football: le Real Madrid prêt à débourser 170 millions d’euros pour le remplaçant de Benzema Le Real Madrid a déjà une idée de ses prochaines recrues à l’approche du mercato. Le club coaché par Zinedine Zidane a dans son viseur Harry Kane, l’attaquant de Tottenham. Le jeune Anglais de 24 ans pourrait rejoindre les doubles champions d’Europe en titre pour la faramineuse somme de 150 millions de Livres soit 170 millions d’euros, selon nos confrères de "Sport".



170 millions d’euros! C’est la bagatelle que le Real Madrid serait prêt à débourser pour s’offrir les services de la pépite anglaise de Tottenham, Harry Kane, 24 ans.

Selon The mirror, le club dirigé par Florentino Perez fait du très prometteur attaquant des Spurs, auteur de 15 buts depuis septembre, une de ses principales cibles pour le prochain mercato.



Le journal anglais rapporte que Zidane, l’entraîneur des merengues serait grandement sous le charme de celui qui constitue à l’heure actuelle, l’arme fatale de Mauricio Pochettino, le coach de Tottenham. « Je ne sais pas de quoi sera fait son futur, il est fondamental pour Tottenham. Il est très bon partout, il marque à chaque fois qu’il tente quelque chose. Il prend toujours l’espace, il est très complet », a déclaré Zizou en conférence d’avant match contre Tottenham justement.

Même si Harry Kane n’a pas trouvé le chemin des filets face à sa future équipe (?), lors de la troisième journée de la ligue des champions, à Santiago Bernabeu, (1-1), il demeure un joueur très apprécié par les dirigeants madrilènes, et surtout, par l’entraîneur.



Le Real peut y croire…! Si Harry Kane venait à intégrer la « Maison Blanche », le Real se frotterait les mains dans sa quête d’un remplaçant idéal pour Karim Benzema, (29 ans). D’ailleurs, le club pourrait compter sur ses « excellents rapports » avec Tottenham.



On se souvient, en septembre 2013, les Spurs n’avaient pas eu beaucoup de mal à laisser filer Gareth Bale à Madrid, contre la somme de 101 millions d’euros.

Maintenant, reste à voir si le Real et Tottenham finiront par trouver un accord sur le transfert du prodige anglais.





