Football: voici le classement des 10 transferts les plus chers de l’histoire Dans le milieu du football, les transferts font partie des transactions les plus intéressantes. Interviennent négociations, jeux d’influence etc. AfrikMag a répertorié pour vous les dix transferts les plus chers de toute l’histoire du football. La première place de ce top 10 est détenue par Paul Pogba, joueur à Manchester United.

Concernant les clubs, le Real de Madrid se trouve en tête des achats avec quatre achats sur dix pour une valeur totale de 348,7 millions d’euros, Manchester united avec deux transferts pour 180 millions, puis du Fc barcelone avec deux transferts pour 165,8 millions. Vient ensuite la Juventus de Turin avec un transfert de 90 millions et enfin Manchester City avec un transfert de 75 millions.



Voilà ci-dessous le classement détaillé.

10. Kevin De Bruyne (Belgique)

Transféré de VfL Wolfsbourg (Allemagne) à Manchester City (Angleterre) pour un montant de 74 millions d’euros en 2015



9. Ángel Di María (Argentine)

Transféré du Real Madrid (Espagne) à Manchester United (Angleterre) en 2014 pour un montant de 75 millions d’euros.



8. Zinédine Zidane (France)

Transféré de la Juventus de Turin (Italie) au Real Madrid (Espagne) en 2001 pour un montant de 75 millions d’euros.

7. James Rodriguez (Colombie)

Transféré de l’AS Monaco (France) au Real Madrid (Espagne) en 2014 pour un montant de 80 millions d’euros.



6. Luis Suárez (Uruguay)

Transféré de Liverpool (Angleterre) au FC Barcelone (Espagne) en 2014 pour un montant de 82,5 millions d’euros.



5. Neymar (Brésil)

Transféré du Santos FC (Brésil) au FC Barcelone (Espagne) en 2013 pour un montant de 83,3 millions d’euros.



4. Gonzalo Higuain (Argentine)

Transféré de SSC Naples (Italie) à la Juventus de Turin (Italie) en 2016 pour un montant de 90 millions d’euros.



3. Cristiano Ronaldo (Portugal)

Transféré de Manchester United (Angleterre) au Real Madrid (Espagne) en 2009 pour un montant de 94 millions d’euros.



2. Gareth Bale (Pays de Galles)

Transféré de Tottenham Hotspur (Angleterre) au Real Madrid (Espagne) en 2013 pour un montant de 99,7 millions d’euros.



1. Paul Pogba (France)

Transféré de la Juventus de Turin (Italie) à Manchester United (Angleterre) en 2016 pour un montant de 105 millions d’euros.



