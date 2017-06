Footballeur africain le plus cher: Mohamed Salah fait tomber le record de Sadio Mané

Mohamed Salah va quitter l'AS Rome pour jouer à Liverpool pendant cinq ans, a annoncé le club anglais ce 22 juin 2017. Montant estimé de la transaction : 39 millions d'euros, sans compter d’éventuels bonus versés au club italien. Un transfert qui pourrait faire de l'Egyptien le footballeur africain le plus cher de l’histoire, juste devant le Sénégalais Sadio Mané.



Mohamed Salah est-il devenu le footballeur africain le plus cher de l’histoire, ce 22 juin 2017 ? L’Egyptien pourrait avoir ravi ce titre officieux à son nouveau coéquipier à Liverpool, Sadio Mané.



L’été dernier, le Sénégalais avait en effet été transféré chez le club anglais contre 36 millions d’euros environ. Mohamed Salah, lui, vient de quitter l’AS Rome (Italie) contre 39 millions d’euros environ, a annoncé le club anglais ce 22 juin 2017.

Après Bony et Mané...

Mais il y a presque toujours une part variable dans le montant des transferts. Elle est généralement liée aux performances du joueur et/ou du club recruteur. Or, d’après le site transfermarkt – généralement bien informé – Sadio Mané aurait finalement coûté 41,2 millions d’euros à Liverpool alors que Salah devrait être transféré contre 42 millions d’euros environ…



