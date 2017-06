Forbes dévoile le Top 10 des célébrités les plus riches du monde en 2017

Sean « Diddy » Combs (Puff Diddy) – 130 millions de dollars

Détenteur du Grammy-award de meilleur rappeur, Combs était plus connu pour les albums les plus vendus tels que No Way Out et Forever. Mais les intérêts commerciaux de l’entrepreneur l’ont catapulté au sommet et il passe du numéro 22 de la liste de l’année dernière à la première place cette année.



Beyoncé Knowles – 105 millions de dollars

La Reine Beyoncé n’a pas besoin d’introduction, mais elle a fait un gros pas en avant dans le tableau, partie du numéro 34 l’année dernière, elle est la 2e plus riche célébrité. Cela s’explique en grande partie par les bénéfices de sa tournée de formation et de son album le plus récent ‘Lemonade’, qui a reçu beaucoup de critiques. Son mari, Jay-Z est 55e



JK Rowling – 95 millions de dollars

JK Rowling revient dans le top 100, sans aucun doute renforcé par les films, ‘Harry Potter and the Cursed Child’ et la sortie du film ‘Potter spin-off’, ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’



Drake – 94 millions de dollars

L’étoile canadienne du hip-hop est passée de la 69e à la 4e place grâce à des tournées et des publicités réalisées pour Nike, Sprite et Apple.



Cristiano Ronaldo – 93 millions de dollars



L’étoile du Real Madrid perd une place et devient 5e. En plus de ses gains en football, l’actuel meilleur joueur Fifa de l’année, a également une gamme de produits de marque, y compris les sous-vêtements et les jeans.



The Weeknd – 92 millions de dollars







Une autre vedette canadienne, The Weeknd, se trouve dans le top 10 pour la première fois. Son dernier album, Starboy, l’a propulsé au sommet.



Howard Stern – 90 millions de dollars



Le roi de tous les médias des États-Unis, Howard Stern, se classe à la septième place qu’il a occupée l’année dernière, également. Ancien membre du jury de America’s Got Talent, il est actuellement partie intégrante d’un accord de cinq ans avec Sirius XM Radio.



Coldplay – 88 millions de dollars



Coldplay se retrouve dans le top 10 grâce au succès de leur tournée mondiale ‘Head Full of Dreams’, qui s’est achevée en Australie et en Nouvelle-Zélande en décembre.



James Patterson – 87 millions de dollars



Patterson a publié plus de 130 titres en son nom et, est censé être l’auteur vivant dont les ouvrages sont les plus vendus au monde. L’ancien président américain Bill Clinton écrit actuellement un roman sur la Maison-Blanche en collaboration avec lui.



LeBron James – 86 millions de dollars

Probablement l’étoile du basket-ball la plus populaire en ce moment du côté des États-Unis, le salaire de 31 millions de dollars de Cleveland Cavaliers en 2016-17, fait de lui le troisième joueur de la NBA à gagner 30 millions de dollars dans une saison après Michael Jordan et Kobe Bryant.

Source Afrikmag