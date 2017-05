Forfaits en cascade dans la "Tanière", Aliou Cissé mise sur les "coiffeurs" Le sélectionneur des "Lions" Aliou Cissé fera face à la presse vendredi prochain pour la publication de la liste des "Lions" retenus pour le premier match éliminatoires de la CAN 2019. Une liste où on notera des absences de taille comme celles du capitaine Cheikhou Kouyaté ou encore de Sadio Mané, forfaits pour le reste de la saison.

Aliou Cissé va dévoiler la liste des joueurs retenus pour les rencontres du mois de juin où le Sénégal jouera en amical contre l'Ouganda le 5 juin avant df'affronter la Guinée Equatoriale le 10 juin pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019.



Une liste très attendue car Aliou Cissé devra faire face à plusieurs absences. En effet, le capitaine des "Lions", Cheikhou Kouyaté, suite à sa blessure contractée au poignet droit avec son club de West Ham, sera l'un des principaux absents. Lui qui n'a pratiquement pas raté un regroupement sous l'ère Aliou Cissé va manquer à la tanière cette fois-ci.



Son rôle de relais du sélectionneur sur le terrain dans le groupe, était un atout non négligeable pour Aliou Cissé. Son abattage et sa capacité de projection feront alors défaut dans l'entre-jeu des "Lions".



L'autre absent de taille est l'attaquant des "Reds" Sadio Mané. Il s'est blessé au genou lors du derby de la Mersey entre son club Liverpool et Everton lors de la 30é journée de la Premier League. Le maître à jouer des "Lions" décantait souvent la situation dans les matchs serrés par ses dribbles, ses passes et ses provocations. Des éclairs de génie capables de faire mal à ses adversaires à tout moment.



L'indisponibilité de Cheikh Mbengue qui est déjà forfait avec Saint-Etienne pour le reste de la saison, devrait se prolonger. L'ex-toulousain ne devrait pas être opérationnel tout de suite parce qu'il lui faudra un minimum de temps de préparation pour revenir à son meilleur niveau. Surtout qu'il s'est blessé sur le même genou qui lui avait déjà valu 8 semaines d'indisponibilité.



Ce sont donc autant de forfaits qui pourront être palliés par la présence d'autres joueurs de registres différents. Parmi eux, Cheikh Ndoye, très en forme en cette fin de saison avec sa quatrième place au prix Marc Vivien Foé (récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France), qui aura à coeur de s'imposer dans la Tanière.



Le longiligne milieu de terrain qui va disputer la finale de la coupe de France avec Angers apportera certainement plus d'abattage et d'impact dans les duels. Son jeu de tête pourra également faire la différence dans les deux surfaces de réparation. Pour apporter plus de technicité dans l'entre-jeu, Aliou Cissé peut aussi faire appel à Pape Alioune Ndiaye, le sociétaire d'Osmanlispor en Turquie. Ce dernier qui s'était bien comporté à la CAN 2017, aura sa carte à jouer au milieu .



D'autres joueurs comme Salif Sané ou Alfred Ndiaye voudraient aussi faire bonne impression lors de ces matchs. L'indisponibilité de Sadio Mané va ouvrir la porte de la sélection aux jeunes "Lions" comme Ismaila Sarr. Le jeune messin s'est révélé cette saison avec ses cinq buts inscrits.



Son coéquipier à Metz Opa Nguette, le néo-international qui a connu ses deux premières sélections lors des deux matchs amicaux de mars dernier pourra apporter sa touche personnelle à l'attaque des "Lions". Aliou Cissé peut aussi surprendre son monde en s'attachant les services de Mbaye Niang,, l'attaquant de Wattford en Angleterre à qui il a récemment ouvert la porte ou alors Issiar Dia qui vit une nouvelle jeunesse avec son club de Nancy en Ligue 1 française.



