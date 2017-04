Formation : BEM Dakar lance son Master en Management de l’Energie et des Ressources Pétrolières

L’Institut privé de Management, BEM Dakar, est plus que jamais engagé dans la formation des managers du continent africain. C’est dans ce cadre qu’il a lancé officiellement le Master en Management de l’Energie et des Ressources Pétrolières, le vendredi 7 avril dernier, à Dakar, en présence des acteurs du secteur et de ses étudiants. Un Programme qui, selon le Directeur des Programmes et Accréditation, El Hadji Malick Faye, s’appuie sur une expertise de praticiens de l’industrie énergétique, de techniciens internationaux et d’académiques pour développer les compétences des auditeurs.



Mahanta Guèye, Conseiller technique du ministre de l’Energie et du développement des Energies Renouvelables, venu présider la cérémonie de lancement au nom de Thierno Alassane Sall, a soutenu que ce Programme est venu à son heure. «Aujourd’hui, après la découverte du Pétrole et du Gaz, il nous faut continuer à avoir de la matière grise. Et on ne peut avoir cette dernière sans la formation. C’est une formation très pertinente dont le Sénégal aura besoin. C’est pourquoi, le ministre a répondu favorablement à l’invitation et a tenu quand même à marquer toute sa solidarité et son ouverture par rapport à cette initiative privée. Parce que, l’Etat ne peut pas tout faire», a-t-il noté, face à la presse.



