Formation du nouveau gouvernement : La nuit a été longue pour Macky et son Premier ministre Sauf changement de dernier minute, le gouvernement « Macky 4 » devrait avoir le jour ce jeudi.

Jeudi 7 Septembre 2017

Vox Populi renseigne que la mise en place du gouvernement n’a pas été une sinécure pour le président Macky Sall. Qui s’est enfermé hier avec son Premier ministre, nouvellement reconduit, Mahammad Boun Abdallah Dionne jusqu’aux alentours de minuit au Palais pour peaufiner davantage la liste des entrants, des sortants et sur la dénomination des ministères.



Tout pourrait être clair ce jeudi, aux alentours de midi. Le scénario de juillet 2014 où la liste des membres du gouvernement a été donné sans qu’il n’y ait des consultations risque de se produire.



Ce qui est constant d’après le journal, c’est qu’il y aura un changement conséquent pour un gouvernement de combat politique ». Mais, comme c’est un as de la feinte comme son mentor, poursuit le canard, Dionne pourrait faire semblant d’organiser aujourd’hui des consultations pour mieux brouiller les pistes ? Qui vivra verra…



La rédaction de Leral.net

