Formation professionnelle: Daouda Ly dit Mahi de l’APR de Saldé plaide pour l’installation d’écoles dans l’île à Morphil.

Avec le PUMA ( Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers), l’île à Morphil va connaître un très grand changement. Cela n’est plus un secret pour les populations de cette partie du Fouta. Au premier chef desquelles, Daouda Ly dit Mahi, responsable politique de l’APR dans l’arrondissement de Saldé, qui a profité de la cérémonie de départ en retraite du directeur de l'école élémentaire de Saldé, pour aller au contact de ses frères et sœurs et ce, sous la forte canicule.



Des porte à porte qui ont pour objectif surtout de sensibiliser sur les réalisations du chef de l’Etat Macky Sall dans la Vallée notamment , dans le secteur de l’agriculture. Mahi a profité de ses visites de proximité pour lancer un appel au coordonnateur du PUMA, le maire de Walaldé, Moussa Sow à prendre en charge les préoccupations des jeunes de ces localités. « Ici ces jeunes cherchent du travail alors avec ces importants travaux du PUMA , il faut qu’on arrive à les privilégier » a-t-il demandé.



Mieux il a plaidé pour que des écoles de formation professionnelle soient installées dans la zone. « Des chantiers routiers sont naissants dans la zone de Diattar à Saldé , et on ne peut pas imaginer que la jeunesse de l’île à Morphil , ne puisse pas en tirer profit afin de lutter contre le sous-emploi » a-t-il soutenu.



Selon lui, les compétences existent bien dans l’île à Morphil et il serait injuste d’aller chercher de la main-d’œuvre ailleurs . Le responsable de l’APR à Saldé est revenu aussi sur le retard accusé dans les travaux de la cuvette de Saldé, en lançant un appel aux autorités compétentes d’accélérer la cadence car à l’en croire, les populations risquent de ne pas pouvoir cultiver à la prochaine campagne.