Fort taux de sel dans les bouillons: le ministre Alioune Sarr exige une application stricte de la norme

Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation et de la Promotion des produits locaux et des Pme , Alioune Sarr, a demandé hier, aux industriels qui s'activent dans la fabrication de bouillons au Sénégal, à réduire de 70 à 55% la norme de teneur en sel dans leurs produits tel qu'exigé par l'association sénégalaise de normalisation. " La position du gouvernement, c'est l'application stricte de cette norme Ce message s'adresse à tous les industriels du marché. Il n'est plus question qu'une entreprise l'applique et que les autres ne fassent pas. Les mêmes dispositions prises dans les autres secteurs seront également prises dans le cadre des bouillons pour que la sécurité de nos consommateurs soit préservée", a-t-il affirmé.

"A l'analyse, aucun risque avéré lié à la consommation des bouillons n'a été établi par les experts. Toutefois, ne pouvant pas appréhender les ajouts de sel, le groupe d'experts du Comité national du Codex alimentarus a recommandé, une limitation de la teneur en sel dans les bouillon au regard des habitudes culinaires au Sénégal qui font ressortir une forte consommation de sel", a confié le ministre.



Alors que l'Organisation mondiale de la Santé ( Oms) recommande un niveau de consommation de sel de 5 gramme par personne et par jour, Alioune Sarr a indiqué qu'au Sénégal cette limite est souvent dépassé par les industriels:"Lorsque vous la dépassez, naturellement, il y a des risques pour la santé...". Aux contrevenants, Alioune Sarr a averti que "les sanctions les plus fermes" seront appliquées.



(Source: EnQuête)