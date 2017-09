Fortes pluies à Kaolack : Un mort et d’importants dégâts matériels

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2017 à 08:24 | | 0 commentaire(s)|

C'est la tristesse et la désolation à Diamaguène-Sara au quartier Mbaye Guèye dans la commune de Kaolack. En effet, Ndiak Cor Diouf, âgé de 77 ans, a perdu la vie suite aux fortes pluies qui ont occasionné l'effondrement du toit de sa chambre.



Le corps sans vie de la victime, un maître-maçon, a été extrait sous les gravats et tôles en zinc par les sapeurs-pompiers.



"Ndiack Cor Diouf était un maître-maçon travailleur et jovial. Il laisse derrière lui une femme et 7 enfants", a informé le délégué de quartier de Sara-Diamaguène.



Ces précipitations ont aussi causé l’inondation de plusieurs quartiers de la commune de Kaolack, entraînant d’importants dégâts matériels.



De leur côté, les sinistrés réclament l'appui de la municipalité de Kaolack et de l'État dans le cadre de la lutte contre les inondations.







pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook