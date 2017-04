Forum “Ibrahim Governance Weekend” à Marrakech, Mo Ibrahim fustige la corruption en Afrique Le philanthrope et milliardaire anglo-soudanais Mo Ibrahim a fustigé la corruption en Afrique, lors du Forum “Ibrahim Governance Weekend” à Marrakech, au Maroc. Un événement qui rassemble des leaders africains et politiques importants, la société civile ainsi que les institutions multinationales et régionales.

Mo Ibrahim estime qu’il serait important que les banques internationales aident à ramener l’argent des corrompus en provenance d’Afrique, conservé dans ces institutions.



“Pour chaque dirigeant africain corrompu, il y a une douzaine d’hommes d’affaires corrompus. Parlez-vous de ces hommes d’affaires corrompus ? Vous avez introduit des lois anti-corruption en France il y a environ 16, 17 ans, combien de cas de corruption ont été portés devant la cour française pour corruption en Afrique ? Zéro”, s’est insurgé Mo Ibrahim.



“Nous avons fait de nombreuses améliorations, la démocratie s’est approfondie dans de nombreux pays, nous voyons une réponse des gouvernements … Ce n’est pas suffisant, mais ça va dans la bonne direction”, a pour sa part relativisé Amina Mohammed, secrétaire générale adjointe de l’ONU.



La coalition de leaders africains et d’organisations a engagé un dialogue franc en vue d’opportunités pour le continent africain pour les dix prochaines années.



