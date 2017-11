Forum de la Pme sénégalaise: La Pme se fixe comme rôle majeur de conduire le pays sur la voie de l'Emergence À l’initiative du Ministère du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des PME, la première édition du « Forum de la PME sénégalaise » a débuté ce lundi 20 novembre 2017 dans un hôtel de la place et se poursuivra jusqu’à demain, à Dakar.

L’Agence de Développement et d’Encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) procédera à la remise des prix du premier Concours national de Business plan, financé par la Banque mondiale. Ainsi, 150 lauréats recevront une aide financière à l’entrepreneuriat d’un montant de 1,2 milliard de Francs CFA demain mardi 21 novembre 2017, en marge du « Forum de la PME sénégalaise » qui a débuté aujourd’hui, dans la capitale sénégalaise.



Durant ces deux jours, les acteurs vont discuter sur différents thèmes, à savoir « La PME sénégalaise, moteur de l’émergence », «Les étapes clés d’une formalisation réussie ». A cela s’ajoutent la territorialisation et l’esprit d’entreprise, la prévention des difficultés des entreprises, l’accès aux financements et aux marchés.



Le concours, intitulé « Business Academy, Bokk nà ! », a permis de toucher 86.000 entrepreneurs. 3001 idées de projets ont été reçues dont 815 idées innovantes ont été retenues pour participer aux sessions de formations pour l’élaboration de business- plans. En effet, ce « Forum de la PME sénégalaise » est un cadre de dialogue public-privé, qui répond à la forte attente du gouvernement d’adopter la loi de développement de PME. De ce fait, il facilitera notamment l’accès des PME/PMI à la commande publique et l’encadrement des PME informelles.



En effet, ce cadre a permis d’ouvrir des concertations élargies avec le secteur privé, le monde universitaire et les collectivités territoriales afin d’intensifier l’exécution consensuelle d’une politique de promotion des PME /PMI.



Et ceci, pour aboutir à des recommandations fortes pour finaliser les efforts du ministère en charge des Pme ou de celui de l’Economie, sous la conduite du chef du Gouvernement pour que la Pme devienne le véritable moteur de l’émergence du Sénégal.







