Forum sur le thème "Les projets et réalisations du PR Macky Sall et leurs "IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES" à Nioro, hier dimanche.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017

Dans le cadre de leurs activités décentralisées, les cadres de l'APR et de BBY ont organisé un forum sur le thème les projets et réalisations du PR Macky Sall et leurs"IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES à Nioro, le dimanche 02 juillet 2017



> Les communications ont porté sur :le PUDC, LE PUMA, ASER, DGPU, APROSI



> Sous la présidence effective du Ministre ALY NGOUILLE NDIAYE, Mor Ngom, Abdou Ndene Sall et les directeurs généraux Momath Ba, président du comité d'initiative de la CCRD de Nioro et DG de l'Aprosi , Moustapha Ba du budget.



> L'ensemble des cadres remercie les populations de Nioro pour leur accueil chaleureux.



Les cadres se donnent rendez vous prochainement à Linguère pour une autre activité...

