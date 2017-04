Fou Malade : «Ahmad Khalifa Niasse est un malade mental et il doit être interné"

Invité de l’émission Objection de la Su fm, Malal Almamy Talla alias Fou malade a servi la réplique à Ahmed Khalifa Naisse qui a considéré le rassemblement de Y en a marre du 7 avril dernier comme une Gay Pride.

Le mouvement Y en a marre n’a pas mis longtemps pour répondre à Khalifa Niasse qui avait considérait leur rassemblement du 7 avril comme une promotion pour les homosexuels.

«C’est un malade mental et il doit être interné. Qu’est-ce qui a été dit dans la manifestation ressemblant à une propagande pour l’homosexualité ? », a-t-il demandé.

Selon lui, en fin de compte, Ahmed Khalifa Niasse «voit avec d’autres yeux. Il cherche de la place et il veut être vu par Macky Sall».

Mais, cette posture de M. Niasse ne détonne pas, selon lui, dans l’environnement politique. Car, dénonce-t-il, «Ils ne sont intéresser que par eux-mêmes »

