"Fou Malade" sur les Législatives: « Plus de 50 milliards dépensés pour avoir ce piètre résultat…»

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 14:49 | | 1 commentaire(s)|

Malal Talla alias Fou Malade, sur la Rfm mercredi, s’est prononcé sur l’organisation Législatives de dimanche dernier



Pour le processus électoral, le pensionnaire du groupe Y’en a marre dit déplorer des dysfonctionnements liés, entre autres, à la production et à la distribution des cartes d’électeur, à l’avis du chef de l’Etat au Conseil constitutionnel….



Pourtant, argue-t-il, des engagements avaient été pris pour garantir le vote aux Sénégalais. Le membre du groupe Y’en a marre indexe aussi le régime responsable de ce charivari décelé dans le déroulement du vote.



« Avec tous ces couacs, soutient Fou Malade, on ne peut pas parler de transparence du scrutin. On a dépensé plus de 50 milliards pour avoir ce piètre résultat. Les autorités centrales disposaient pourtant de suffisamment de temps pour être dans les délais requis ».



