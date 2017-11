Fracture du nez pour Sergio Ramos, selon le communiqué médical du club

Suite aux examens réalisés ce lundi sur le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos par les services médicaux de la Maison blanche, il lui a été diagnostiqué une fracture du nez.



Le capitaine merengue manquera à priori le match de Ligue des Champions ce mardi face à l'équipe de l'Apoel Nicosie et jouera ensuite avec un masque de protection, selon le communiqué médical du club.



Pour rappel, Sergio Ramos s'est blessé samedi dernier lors du derby madrilène entre l’Atlético et le Réal, un match qui s’est soldé par un score nul et vierge.









Thierno Malick Ndiaye