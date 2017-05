France, Benzema : "Je ne veux des explications de personne sauf de Deschamps" Karim Benzema est revenu sur sa relation avec l'équipe de France et souhaite avoir des explications avec Didier Deschamps sur sa non-sélection.

En lice pour un doublé Liga-Ligue des champions avec le Real Madrid cette saison, Karim Benzema réalise une grande saison et s'est notamment illustré avec une action géniale sur le but des Merengue en demi-finale retour de C1 contre l'Atlético Madrid.



Malgré ses bonnes performances, l'attaquant français, déclaré comme sélectionnable, n'a toujours pas fait son retour en équipe de France. Karim Benzema souhaite revenir au plus vite chez les Bleus et aimerait avoir des explications de la part de Didier Deschamps sur sa non-sélection.



"Sportivement, je suis quasiment au maximum. Ça me ferait vraiment plaisir de revenir en Bleu. J'irai toujours en équipe de France avec la même motivation. Je ne veux d'explications de personne, de personne, de personne d'autre à part le sélectionneur.



Les autres disent que je suis sélectionnable, sauf lui. L'affaire de la sextape ? C'est une grande mascarade ! (...) Tout est parti de son histoire. On ne sait pas la vérité. En plus, quand j'entends Mathieu Valbuena dire maintenant qu'il est prêt à rejouer avec moi, qu'il ne m'en veut pas... Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui !", a confié Karim Benzema dans un entretien accordé à l'Equipe.



