France – Election de Macron: réaction surprenante de Lilian Thuram

Sur les antennes de nos confrères de BBC, Lilian Thuram n’a pas manqué d’évoquer les minorités, et le paysage politique français. L’ancien champion du monde de football en 1998, au micro de nos confrères de BBC, a déploré un manque de représentativité de la diversité dans le monde de la politique française, une « couleur blanche » qui prédomine : « C’est malheureux et il faut le dénoncer », dit-il.



Autre dénonciation faite par l’ex-international français, concerne le scandale des affaires dont celle de François Fillon. Selon l’ex-footballeur international, le candidat des Républicains a renvoyé une image négative de la politique, ce qui expliquerait le nombre important de votes blancs lors de ce second tour.



« Le vote blanc prouve que les Français sont toujours intéressés par la politique, mais ne s’y reconnaissent pas », a laissé entendre M Thuram, à la tête d’une fondation contre le racisme, qui porte son nom.



Soulignons que le second tour qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen s’est soldé par la victoire du candidat Macron, ex-ministre de l’Economie. Depuis son élection le 7 mai dernier, les réactions de félicitations continuent de se succéder.



Il faut signaler qu’après la présidentielle, le nouveau Président français, Emmanuel Macron met le cap sur les législatives. Pour cela, il change le nom de son mouvement « En Marche! » qui devient « la République en marche » Un nouveau nom pour une nouvelle bataille électorale (dont l’objectif est de permettre au président élu d’obtenir une majorité à l’Assemblée nationale).





