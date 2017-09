France: Emmanuel Macron se rend dans les zones ravagées par l’ouragan Irma pour répondre aux critiques

Le président Emmanuel Macron s’est rendu, mardi 12 Septembre, à Pointe-à-Pitre sur l’île de la Guadeloupe. Cette escale fait partie de la tournée du président dans les Antilles françaises ravagées par l’ouragan Irma.



Un retour pénible à la normale

Emmanuel Macron veut donner de l’espoir aux Français quant à la reconstruction des différentes îles frappées par Irma. Dans les prochains jours, il devrait se rendre à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Pour Macron, le retour à la vie normale est la priorité absolue. C’est le message fort qu’il voulait faire passer dès son arrivée à Pointe-à-Pitre.



Cependant, le retour à la normale ne se fera pas si facilement. En effet, en raison des dégâts, la redistribution d’eau n’interviendra pas avant « trois mois ». En plus de cela, les forces de l’ordre déployées sur le terrain passeront de 1 500 bientôt à 2 000.



Pour la fourniture en électricité, une cinquantaine de groupes électrogènes sont en cours d’acheminement depuis la Guadeloupe. Ainsi donc, 3 500 clients d’EDF sur 24 000 ont pu être réalimentés



Les mesures annoncées par Macron sont les suivantes : la mise en place d’un « centre de soins sous tente de grande capacité » pour les victimes de l’ouragan, avant l’arrivée prochaine du porte-hélicoptère Tonnerre, qui devrait servir d’hôpital flottant.



Réponse aux détracteurs des autorités françaises

Durant cette visite, Macron s’est aussi adressé aux personnes qui critiquaient la gestion de cette crise.



Selon les dires de Macron « Le gouvernement a répondu plusieurs jours avant et constamment tout au long de cette crise. L’anticipation a été complète (…) Il n’était pas possible d’avoir une anticipation supérieure. » Aussi, s’est-il déclaré favorable à la création d’une commission d’enquête parlementaire réclamée par la droite, la France insoumise et le Front national. Il a par ailleurs ajouté que le temps est plutôt à l’union nationale.



Ensuite, Emmanuel Macron s’est félicité du travail déjà abattu. En effet, selon ses dires, le pont aérien mis en place est l’un des plus grands depuis le début de la deuxième guerre mondiale. 1900 forces de l’ordre sont présentement sur les lieux sinistrés pour apporter leur aide afin de sécuriser l’île.



Le successeur de François Hollande à l’Elysée a dit aussi souhaiter une reconstruction qui répondrait aux exigences sismiques et environnementales.