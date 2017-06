France: Investie comme suppléante, Astou Fall démissionne de l'Apr

Dans la diaspora, les investitures ont fait également des dégâts. Des responsables de la mouvance présidentielle non investis annoncent un vote-sanction.



Pour la liste de BBY du département de l’Europe du Nord, du Centre et de l’Ouest, Macky Sall a investi comme titulaires : Demba SOW, Dieynaba Sène, (France) et Hamady Gadiaga (Belgique) et suppléants : Mamadou Deme et Mme Astou Fall (France).



Des choix que les partisans de Souleymane Diallo, la Cojer et les femmes du parti ont rejetés en bloc. Ils contestent notamment l’investiture de Dieynaba Sène. Si certains ont décidé de ne pas battre campagne pendant les législatives, Astou Fall, qui a été investie sur la liste des suppléants, annonce qu’elle « renonce » au « cadeau » du président Macky Sall et quitte l’Apr, selon le site Info15.