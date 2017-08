France: La femme tuée lundi matin à Marseille par un conducteur « fou » est d'origine sénégalaise

C'est une triste nouvelle pour la communauté sénégalaise de Marseille. La femme tuée ce lundi matin à Marseille par un conducteur "fou" est d'origine sénégalaise. Elle s'appelle Kenza Tall. Elle est la fille de Thierno Abdourahmane Tall, un notable sénégalais de la ville phocéenne.



Kenza Tall était âgé de 42 ans. Elle a laissé derrière elle trois enfants.



Ironie du sort, selon nos informations, la mère de la victime, d'origine tunisienne, est décédée il y a un an.



Tôt ce lundi matin, vers 9h15, un homme au volant d’une fourgonnette a foncé dans un abribus dans dans le XIe arrondissement. Il blessera grièvement celle qui est décrite dans les médias comme « une passante. Celle-ci, qui se révèle donc être une Sénégalaise, décédera de ses blessures quelques minutes plus tard.



Une heure plus tôt, le même conducteur s'était rué dans un abribus situé dans un autre quartier de la ville, faisant des blessés.



La piste terroriste sera rapidement écartée. Car le conducteur, qui sera arrêtée sur le Vieux Port, souffrirait de troubles "psychiatriques".



Afriqueconnection.com