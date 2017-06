Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte France: La photo du gouvernement a été un sacré calvaire Rédigé par la rédaction le 24 Juin 2017 à 00:07 | Lu 40 fois Un photographe de «Libération» raconte comment s'est déroulé le shooting du nouveau gouvernement français jeudi. Entre colère, frustration et protestations.

Le nouveau gouvernement d'Edouard Philip a pris la pose, jeudi, pour la traditionnelle photo de classe. Par ce temps estival, la séance s'est déroulée en plein air, dans les jardins de l’Élysée. Et à en croire le témoignage d'un photographe du quotidien "Libération", l'opération s'est avérée particulièrement chaotique. Alors que les relations entre la presse et Emmanuel Macron sont déjà loin d'être au beau fixe, la réalisation de la nouvelle photo du gouvernement a donné lieu à des tensions entre les photographes et Sibeth Ndiaye, la communicante en chef de l’Élysée.

D'entrée, le ton était donné: une agence de presse, un magazine et un quotidien (Le Figaro) ont été désignés pour prendre ces clichés et les distribuer ensuite aux autres rédactions. Or, «traditionnellement, tout le monde accède à la photo», explique Laurent Troude. Fâchés d'être ainsi triés sur le volet, les professionnels présents à l’Élysée y ont vu une entrave à leur liberté d'exercice. D'autant plus que la photo étant prise à l'extérieur, aucune contrainte de place ne pouvait justifier la mise à l'écart des photographes.

La défense de l'Élysée

En guise de protestation, les membres des rédactions snobées ont boycotté les photos des ministres dans la cour de l’Élysée. «On s'est mis de dos et on criait «En grève», raconte Laurent Troude. Alertée par ce raffut, Sibeth Ndiaye est allée voir ce qu'il se passait. Elle a finalement laissé tous les photographes participer à la photo du gouvernement, mais a refusé que des clichés de la mise en place soient effectués. Or, c'est justement l'avant et après qui intéressent les professionnels de l'image, lorsque les protagonistes discutent et se déplacent. «On a dit non, mais quand on est arrivés ils étaient déjà positionnés. Quand ils ont commencé à se disperser, on a pris des photos. Sibeth Ndiaye s'est énervée», poursuit le photographe.

Contactée par le Lab, la communicante en chef de l’Élysée n'a pas contesté le témoignage de Laurent Troude: «Le choix qui a été fait est celui de ne pas montrer de photos de coulisses (...) Nous n'avons pas l'obligation de montrer les coulisses. Or, le moment où les ministres montent sur l'estrade pour la photo n'est pas un moment officiel», estime-t-elle.



