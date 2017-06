Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte France: Le gouvernement «Philippe 2» a été dévoilé Rédigé par la rédaction le 22 Juin 2017 à 00:07 | Lu 245 fois La composition du nouveau gouvernement français a été annoncée mercredi soir depuis l’Élysée par le secrétaire général de la présidence Alexis Kohler.



Le gouvernement Philippe 2, annoncé mercredi soir, comprend 19 ministres, dont deux ministres d’État, et 10 secrétaires d’État, contre 18 ministres et 4 secrétaires d’État dans le précédent gouvernement dissout après les élections législatives et remanié en fonction des diverses démissions enregistrées depuis le début de semaine.

Après le départ des MoDem François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, le second gouvernement d’Édouard Philippe compte deux ministres issues du parti centriste. Il s'agit de la sénatrice Jacqueline Gourault, nommée ministre auprès du ministre de l'intérieur et de Geneviève Darrieussecq, maire de Mont-de-Marsan (Landes) qui devient secrétaire d’État auprès de la ministre des armées.

Gérard Collomb à l'Intérieur, Nicolas Hulot à la transition écologique ou encore Laura Flessel aux Sports, pour ne citer qu'eux, conservent leur poste. Jacques Mézard passe du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation au ministère de la Cohésion des territoires.

La composition du nouveau gouvernement:

Gérard Collomb: ministre d’État, ministre de l’Intérieur

Nicolas Hulot: ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire

Muriel Penicaud: ministre du Travail

Jean-Michel Blanquer: ministre de l’Éducation nationale

Nathalie Loiseau: ministre chargée des Affaires européennes

Élisabeth Borne: ministre des Transports

Laura Flessel est ministre des sports

Annick Girardin: ministre des Outre-mer

Frédérique Vidal: ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Gérald Darmanin: ministre de l’Action et compte publics

Stéphane Travert: ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Françoise Nyssen: ministre de la Culture

Bruno Le Maire: ministre de l’Économie et des Finances

Agnès Buzin: ministre des Solidarités et de la Santé

Jacques Mézard: ministre de la Cohésion des territoires

Florence Parly: ministre des Armées

Jean-Yves Le Drian: ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Nicole Belloubet: ministre de la Justice





