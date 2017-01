France: (Présidentielle 2017); à nouveau mis en cause, Fillon fait face à la «calomnie»

La machine s'emballe. En marge d'un colloque avec des entrepreneurs, mardi soir, François Fillon s'est dit victime d'une «opération de calomnie très professionnelle, d'une extrême ampleur, sans précédent sous la Ve République». Il a affirmé qu'il était «serein et confiant», dans l'attente de la clôture de l'enquête.



Les rebondissements politico-judiciaires vont se poursuivre à un rythme d'enfer, celui à la fois imposé par les révélations de la presse et la volonté des enquêteurs d'aller vite. Même si, comme le fait remarquer le grand pénaliste et ancien bâtonnier Jean-Yves Leborgne, «imaginer régler ce genre d'affaires sensibles en deux coups de cuillère à pot n'est pas raisonnable». Le début de semaine de François et Penelope Fillon ressemble à un calvaire. Sept jours après ses premières révélations sur les emplois présumés fictifs de Penelope Fillon comme attachée parlementaire de son mari et comme salariée de la Revue des deux mondes, Le Canard enchaîné revient sur l'affaire, en affirmant dans son édition de ce mercredi que la somme perçue par Penelope Fillon comme assistante parlementaire de son mari et de son suppléant Marc Joulaud serait de 831.440 euros brut.



L'épouse du candidat aurait été rémunérée dès 1988, et non de 1998 à 2002, comme l'hebdomadaire l'écrivait la semaine dernière. Quant aux revenus perçus par deux des enfants de François Fillon comme assistants parlementaires au Sénat - mission dont leur père a lui-même révélé l'existence il y a une semaine sur TF1 -, l'hebdomadaire avance la somme de 84.000 euros: 57.084 euros brut perçus par Marie Fillon et 26.651 euros par son frère Charles. Soit en tout plus d'un million d'euros pour l'épouse et deux des enfants du candidat.



